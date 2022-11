Liceo Musicale Lagrangia: un concerto per la pace offerto a Papa Francesco

Il 26 ottobre scorso, con l’udienza Papale in piazza S. Pietro, si è concluso il progetto Music for Pope, che ha visto il Liceo Musicale Lagrangia partecipare alla produzione di un DVD insieme ad altri Licei di tutta Italia. Il concerto è stato registrato a Paestum dal 20 al 22 Settembre, in uno dei siti archeologici più importanti al mondo.

Tale progetto, gestito dalla BIMED (Biennale delle Arti del Mediterraneo e delle Scienze) e nato dall’idea di Maurizio Spaccazzocchi (uno dei maggiori esponenti della didattica musicale italiana) ha ricevuto il supporto del MIUR e del Ministero della Cultura: un’orchestra di circa 600 ragazzi provenienti da Licei Musicali di tutta Italia ha eseguito un concerto per la pace, dedicato a papa Francesco.

La location dell’evento è di per sé già affascinante e memorabile: l’area archeologica di Paestum ha consentito ad un incredibile numero di giovani musicisti di tutta Italia di vivere un’esperienza unica e significativa, dal punto di vista musicale e umano.

Il Liceo Musicale Lagrangia è stato l’unico Liceo Musicale a rappresentare la Regione Piemonte in questo ambizioso progetto, a conferma di quanto il nostro Istituto cittadino sia cresciuto nel corso degli ultimi anni in quanto ad intraprendenza e a qualità della formazione.

La consegna al Santo Padre del DVD del Film, nell’udienza in Piazza San Pietro dello scorso 26 ottobre, è stato il coronamento di questo ambizioso progetto che rimarrà un ricordo indelebile e stimolante per tanti nostri studenti.

Il video è stato condiviso su YouTube sulla pagina della Bimed al seguente link:

https://youtu.be/_cSKt72oiEM

Archiviata questa esperienza il Liceo Musicale “Lagrangia” è già proiettato verso le prossime attività; il 26 Novembre (dalle 10 alle 12,30) si svolgerà l’Open Day in presenza nella sede di C.so Italia, mentre il 13 dicembre si svolgerà il tradizionale Concerto di Natale presso il Teatro Civico.