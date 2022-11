Santhià, nuovi alberi in via Cristoforo Colombo

SANTHIA’ – Le piante malate di via Cristoforo Colombo verranno

sostituite da nuovi tigli: inizieranno a breve i lavori di

manutenzione del marciapiede nel tratto di strada compreso tra piazza

Aldo Moro e via Raffaello Sanzio e andranno avanti per 10/15 giorni

circa, salvo condizioni meteo avverse. Lo annuncia il vicesindaco

Mattia Beccaro, spiegando che: “In via Colombo inizieranno i lavori di

manutenzione per sistemare il marciapiede che necessitava di messa in

sicurezza. Si partirà procedendo alla sua sistemazione per poi

procedere con l’abbattimento delle piante malate esistenti, per dar

spazio a nuove piantumazioni che le sostituiscano”. Tutto questo verrà

fatto come opera compensative ambientale, nell’ambito

dell’autorizzazione unica, rilasciata direttamente dalla Provincia di

Vercelli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Santhià.

I lavori inizieranno lunedì 14 novembre.