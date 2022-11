Torna a bruciare i rifiuti abbandonati sperando di far sparire le tracce

Prosegue la battaglia del Comune di Asigliano contro l'abbandono dei rifiuti che va a inquinare le campagne ma anche i canali che attraversano il paese, con un evidente danno ambientale.

A denunciare la situazione di abbandono che va a rovinare il paese è la sindaca, Carolina Ferraris, portando alla luce anche una vicenda paradossale: quella di qualcuno che, per coprire le tracce dei rifiuti abbandonanti, è tornato "sul luogo del delitto" non per pulire, bensì per dare fuoco all'immondizia stessa, aggiungendo così danno al danno.

Nei giorni scorsi la sindaca dal paese, pubblicando alcune foto, ha segnalato che sacchi di rifiuti erano stati gettati nella roggia che va dal ponte di via Gerardo Salis alla proprietà ex O. Prefabbricati. «Non ci daremo pace fino a quando queste persone non pagheranno», ha scritto la sindaca, chiedendo l'aiuto dei compaesani:«Chi avesse una foto, una targa, una segnalazione - ha chiesto - ci aiuti a rendere giustizia al nostro territorio».