“Napoléon et moi”: una mostra racconta l'epoca di Bonaparte

Si intitola “Napoléon et moi” la mostra organizzata, dall’Associazione Insigniti agli Ordini della Repubblica, con il Patrocinio del Comune di Vercelli e che, sabato e domenica, consentirà ai vercellesi di immergersi nella storie e nelle atmosfere di un'epoca che ha segnato la storia dell'Europa contemporanea.

L'esposizione era stata pensata per rendere omaggio ai 200 anni dalla morte di Napoleone ma a causa del covid è slittata nel tempo. Sabato mattina, alle 10,30, al Piccolo Studio della basilica di Sant’Andrea e come spiega il curatore Benito Maglitto, appassionato collezionista di cimeli napoleonici e attento studioso del periodo storico e delle gesta dell'imperatore. In mostra ci saranno circa 100 pezzi di indubbio interesse ma è soprattutto nel confronto con il curatore che sono destinati a emergere i particolari più interessanti relativi al periodo e al personaggio.

A ricordare un periodo storico e un personaggio che ha lasciato tracce indelebili anche nella storia vercellese è il sindaco, Andrea Corsaro, presentando la mostra insieme all'assessore Mimmo Sabatino, al vice presidente del Consiglio comunale, Gianni Marino e al presidente Aior, Fulvio Pacileo: «La mostra ripercorre un periodo appassionante. L’epoca napoleonica è stata protagonista di notevoli cambiamenti dalla cultura alla vita comune, persino il nostro Codice Civile attinge le radici nel Codice Napoleonico, un periodo interessante da studiare. Inoltre Napoleone è stato a Vercelli diverse volte, al Museo Leone è conservata la carrozza che ha utilizzato ed è stato ospite dei Conti della Motta».

La mostra, a ingresso gratuito, viene ospitata al Piccolo Studio sabato 12 dalle 10,30 alle 12,30 e al pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 e domenica 13 novembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 15.30 alle 18.30.

«La mattinata di lunedì 14 novembre dalle 10 alle 12 sarà dedicata alla visita guidata per gli studenti delle scuole medie superiori - spiega Maglitto -. Il percorso guidato permetterà di apprezzare i cimeli storici come le riproduzioni di oggetti dell’epoca, armi, cannocchiali e oggetti commemorativi come medaglie e francobolli. Inoltre, saranno esposti libri antichi, dipinti, stampe e diorami dell'epoca napoleonica».