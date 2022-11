Vuoi imparare a programmare? Le aziende sono pronte ad assumerti

Viviamo in un’era in cui gli idoli della conoscenza che muovono una gran fetta del potere economico sono i codici sorgente dei linguaggi di programmazione. Possedere gli strumenti per disegnare l’architettura di nuovi software è un importante vantaggio competitivo che fa del programmatore uno dei lavori più richiesti nel 2022 dal mercato. Recruiter in ambito tecnologico, ingegnere dei dati, data scientist, specialista in cybersecurity completano il ranking delle professioni più richieste dalle aziende.

Gli amanti del vintage ricorderanno che il vecchio mestiere di programmatore iniziò a diffondersi grazie alla penetrazione dei grandi colossi informatici nelle infrastrutture aziendali più complesse a colpi di mainframe e cobol, linguaggio di programmazione pioniere nel suo genere, fra i primi a essere stato sviluppato e ancora presente in molte applicazioni software di tipo bancario e commerciale. Un vero e proprio mito dell’informatica ormai andato in pensione e sostituito da una serie di nuovi linguaggi che governano i software di tutto il pianeta.

Se vuoi sapere come imparare a programmare e diventare anche tu uno specialista del codice, di seguito ti daremo qualche consiglio per dare i primi passi in questa professione.

Non serve essere un genio, bastano tenacia e perseveranza

Anche se esiste una moltitudine di modi per imparare le basi della programmazione, a volte può essere molto più difficile sviluppare le competenze necessarie senza il supporto di specialisti del settore che mettono a disposizione la loro expertise nell’erogazione di comodi corsi online.

Tanto per iniziare occorre fare una premessa: non esiste una formula magica per migliorare le nostre capacità cognitive o di problem solving nella formazione ai principi della programmazione. Certo, non si può negare che esistano delle qualità innate che possono offrire ad alcuni sviluppatori un vantaggio rispetto ad altri. Ma come spesso accade, la barriera per la maggior parte degli aspiranti programmatori non è la predisposizione o la fortuna. Quel che serve è impegno e passione.

Doti e predisposizioni per diventare un buon programmatore

Che cos’è in primo luogo ciò che distingue un buon programmatore? Non si può stabilire a priori un metro di misurazione delle performance e non esiste un valore di riferimento con il quale siamo in grado di confrontare le prestazioni tra due programmatori. Il modo migliore per valutare le prestazioni di un programmatore è quello di misurare la sua crescita nel corso del tempo.

Quale predisposizione bisogna possedere per apprendere i trucchi del mestiere e per sapere come imparare a programmare? Se ti piacciono la matematica e gli esercizi di logica del linguaggio, del tipo: “se A è uguale a 1 fai questo, altrimenti fai quest’altro”, se ti fa piacere che gli utenti siano abilitati ad operare a partire dal codice che crei, se sei orientato ai dettagli, paziente e tollerante con te stesso e con gli altri, le tue possibilità di apprendere a programmare trasformandoti in un architetto del software sono ottime.

I 5 linguaggi di programmazione più diffusi

Si stima esistano più di 2500 linguaggi di programmazione, ma ce ne sono alcuni che sicuramente sono più conosciuti e richiesti dal mercato del lavoro perché utilizzati in special modo per scrivere i codici di programmazione per siti web.

Tra questi abbiamo selezionato i 5 più utilizzati:

HTML

È difficile parlare di sviluppo web senza menzionare l’HTML, un linguaggio di markup utilizzato per comporre la struttura dei siti web.

JavaScript

Utilizzato per creare pagine web dinamiche con interfacce interattive compatibili per una varietà di dispositivi, tra cui quelli mobili.

Php

Viene utilizzato insieme ad altri linguaggi per sviluppare pagine web per interazioni con i database, ad esempio consentendo aggiornamenti rapidi dei contenuti dei siti web.

Laravel

Agile e versatile, è ideato per sviluppare rapidamente applicazioni web particolarmente complesse.

CSS

È normalmente utilizzato in combinazione con HTML per manipolare l’aspetto dei siti web, per correggere la dimensione, il colore e la posizione degli elementi.

Conclusioni

Non esiste un linguaggio di programmazione migliore degli altri. Quindi il consiglio è di iniziare ad apprendere uno tra questi linguaggi di programmazione che abbia più materiali ed esempi a disposizione online su cui puoi esercitarti. Se imparerai a padroneggiarlo diventerà sicuramente il tuo miglior linguaggio di programmazione.