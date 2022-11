Castellani Shop, l’eCommerce di arredi italiani per ogni realtà aziendale, con offerte direttamente dal produttore

Un ambiente a misura delle proprie esigenze aziendali rappresenta un incentivo per il raggiungimento di obiettivi ambiziosi: ma come comporlo, dove trovare arredi in grado di rispondere con efficacia alle necessità operative e dell’immagine del brand? Castellani Shop, eCommerce di Castellani .it Srl, permette di scoprire una proposta di arredi Made in Italy (certificati dal MUN, Marchio Unico Nazionale), acquistabili direttamente dal produttore, con opzioni di personalizzazione e servizi esclusivi, come la possibilità di progettare gli ambienti e gli allestimenti completi per negozi.

I mobili e gli accessori presenti nella proposta del portale sono realizzati nel totale rispetto delle normative vigenti in materia di qualità e sicurezza. Tra questi si incontrano scrivanie operative e direzionali, scaffalature personalizzabili (sia a parete che a centro stanza), poltrone ergonomiche, vetrine espositive, banco da lavoro e casellari di sicurezza.

Con un click su “Outlet” si possono scoprire diverse soluzioni d’arredo e prodotti di fine serie in promozione. Invece, nella sezione “Fuori Tutto” i mobili firmati Castellani Shop sono accompagnati da convenienti sconti a tempo, a partire dal 15%.

Nell’eventualità di richieste, bisogno di informazioni o per elaborare un preventivo è attivo un puntuale servizio di assistenza, raggiungibile via e-mail, tramite chat online o numero di telefono.

In Italia, le spedizioni diventano gratuite per importi di oltre 1.000 euro (+ IVA). Le transazioni sull’e-commerce, invece, avvengono con metodi totalmente sicuri, da PayPal a bonifico bancario.

Non è un caso, dunque, se l’azienda ha ricevuto numerosi attestati autorevoli nel corso degli anni di attività. Castellani Shop è presente nella classifica “Le Stelle dell’e-commerce 2020-21 e 2021-22”, redatta da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. Non solo, il rispetto delle buone prassi online ha permesso di ottenere anche il Sigillo Netcomm.

Il cliente, infine, può approfittare di alcuni servizi esclusivi, come quello che riguarda la progettazione degli ambienti lavorativi. L’Ufficio Tecnico interno, infatti, realizza disegni e rendering su misura a seconda delle specifiche necessità. È possibile, poi, acquistare allestimenti completi per negozi.