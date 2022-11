Rifiuti: altra sanzione in via Failla

Nuova sanzione nell'ambito dell'azione contrasto all'abbandono selvaggio dei rifiuti, portato avanti dall'amministrazione comunale, da Asm e dalla Polizia locale.

Nel corso dei controlli è stato individuato un trasgressore via Failla: verrà sanzionato per l'abbandono, sperando che faccia tesoro della lezione per il futuro.

«Teniamo pulita la nostra città!», è l'invito del vice sindaco, Massimo Simion che si sta facendo carico di informare i vercellesi sulla rete dei controlli in atto e sulle attività di sensibilizzazione a favore del corretto svolgimento della differenziata.