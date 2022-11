Parte il cantiere all'ex Astra: nasce un nuovo polo per la cultura e gli spettacoli

Entra nella fase operativa il progetto per il recupero dell'ex cinema Astra e dell'ultimo lotto dell'ex Enal: spazi, oggi inutilizzati, da ristrutturare e trasformare in luoghi destinati a produrre e ospitare cultura.

Nella mattina di mercoledì sono state consegnate le chiavi del cantiere alla ditta Manutenzioni, di Molfetta, che si occuperà del restauro della struttura, riportando l'ex cinema Astra alla sua originaria struttura e funzione di sala teatrale.

«I lavori riguarderanno platea, galleria, golfo mistico e recupero della torre scenica – ha ricordato il sindaco Andrea Corsaro –: l'ex Enal è un edifico storico della città, a cui tutti siamo affezionati. Vogliamo recuperarlo per dare vita a un nuovo polo culturale, che coinvolgerà le realtà di prestigio. La possibilità di avere una seconda sala teatrale ci consentirà di alleggerire il Teatro Civico e di offrire spazi adeguati a ciascun evento».

A curare la parte di reperimento dei fondi è stato in particolare l'assessorato ai Lavori pubblici, attraverso la partecipazione al bando "Cultura, missione Comune".

«Per il Comune è motivo di orgoglio vedere l’avvio di questo cantiere - ha aggiunto l'assessore Massimo Simion -. In questo periodo gli enti pubblici incontrano molte difficoltà nel far partire i cantieri, vuoi per gli aumentati costi di materie prime, vuoi per la penuria delle medesime. Vercelli ha diversi interventi che si stanno chiudendo e altri che, tra il 2023 e il 2024, cambieranno il volto alla città».

Simion ha poi ringraziato tutti i funzionari dei settori che hanno lavorato sul progetto, da Liliana Patriarca, dirigente del settore Lavori Pubblici a Margherita Crosio che guida il comparto Cultura; il progettista Luca Villano e la ditta che, a Vercelli, ha già operato in passato anche in San Marco.

L'importo dei lavori supera i 3 milioni e 300mila euro: «E' il cantiere più importante tra quelli che abbiamo seguito a Vercelli», ha commentato Onofrio Amato, amministratore unico della società, presenta alla consegna del cantiere insieme al suo staff aziendale.

All'interno dell'ex Astra una serie di sondaggi hanno già portato alla luce parte delle strutture originarie coperte, negli anni '50, dalla costruzione della controsoffittatura. Serviranno da guida per il recupero dei colori originali che andranno ad affiancarsi alle tecnologie più avanzate in materia di dotazioni di sala.

«Per noi vercellesi questo è un luogo storico al quale siamo legati da tanti ricordi - ha aggiunto l'assessore Gianna Baucero -: sapere che presto potrà tornare a vivere è motivo di grande gioia per tutti noi».