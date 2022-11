Francesco Modesto torna ad allenare. E sarà un avversario della Pro...

Francesco Modesto, nove su dieci, sarà il nuovo allenatore del Vicenza.

Lo danno ormai per certo i giornali di Vicenza.

In giornata, scrivono, la firma e il primo allenamento.

Modesto prende il posto di Francesco Baldini.

Il Vicenza, decimo in classifica a pari punti con la Pro Vercelli, con Baldini, su 12 gare ne ha vinte 5, perse 5, pareggiate 2. Le ambizioni erano diverse.

Francesco Modesto arriva a Vicenza dopo aver allenato per tre anni in C: prima il Rende (prima positiva esperienza), poi il Cesena (esonero), quindi la Pro Vercelli (grande annata, oltre ai play off il lancio e la valorizzazione di Zerbin, Hristov e Della Morte). L'anno passato ha allenato il Crotone, che è stato retrocesso.

Due stagioni negative quindi (Cesena e Crotone) una positiva (il Rende) e una estremamente positiva (con la Pro Vercelli).

Francesco Modesto sarà quindi un avversario temibile perché tanto lui quanto il Vicenza cercano il riscatto.

(Ma a Vercelli, Francesco Modesto, ha lasciato un pezzo di cuore...)