Ferisce per errore un altro cacciatore

E' rientrato l'allarme per le condizioni del 48enne rimasto ferito, domenica, durante una battuta di caccia ad Alice Castello.

La ferita rimediata a una gamba si è rivelata, per fortuna, meno grave di quanto sembrava inizialmente: l'uomo, residente ad Albiano, era stato portato all'ospedale Maggiore di Novara in elisoccorso e in codice rosso subito dopo l'allarme dato dai compagni di battuta.

Diversamente da come era sembrato all'inizio, il proiettile che ha preso di striscio il torinese non è partito dalla sua arma ma dal fucile di un altro cacciatore, un uomo di Monza che si trovava all'interno della stessa azienda faunistico venatoria di Alice.

Secondo gli accertamenti condotti dai carabinieri, si è trattato di un incidente: il cacciatore lombardo avrebbe sparato dopo aver visto movimenti tra la vegetazione, scambiando il collega di battuta per un animale.