"L'abbraccio di un genitore: una terapia potente". Una giornata dedicata ai prematuri

Asl Vercelli propone una giornata di sensibilizzazione in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, il 17 novembre. L'aula magna dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, dalle ore 9 alle ore 13, sarà dedicata a "Maratocare", una mattinata dedicata al prendersi cura, aperta a tutti coloro che si occupano di neonati (mamme, papà ma anche nonni e caregiver in generale). L’attenzione sarà focalizzata sull’importanza del contatto e della Kangaroo Care: “L’abbraccio di un genitore: una terapia potente. Sostenere il contatto pelle a pelle fin dal momento della nascita”.

Verranno proposti laboratori dedicati a chi si deve prendere cura dei neonati e spesso non sa come affrontare i piccoli dubbi quotidiani di gestione di un nuovo arrivato, anche in momenti di difficoltà sociale. La giornata inizierà alle ore 9 con l’accoglienza dei partecipanti, ai quali verranno consegnati alcuni materiali informativi. Poi spazio ai laboratori pratici dedicati a: lavaggi nasali, alimentazione al seno difficoltosa, alimentazione con siringa, con sondino, spremitura manuale, banca del latte, l’importanza della donazione, massaggio infantile, tecniche di rilassamento, wrapping, tocco fermo, tecniche di consolazione.

Alle 11 il programma prosegue con “Istruire per disostruire”, simulazioni di tecniche di disostruzione e massaggio cardiaco neonatale e pediatrico tenuto da Gianluca Cosi, primario di Pediatria al Sant'Andrea, e dal team multidisciplinare del Dipartimento Materno Infantile (CPSI, CPS pediatriche, Ostetriche, Medici Pediatri) che promuove l'iniziativa che ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Vercelli.