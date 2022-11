Glicemia, elettrocardiogramma e controlli oculistici: check-up gratuito nella giornata di prevenzione del Diabete

Controlli diabetologici, cardiaci e oculistici gratuiti offerti in occasione della Giornata mondiale del diabete a persone che non sono già in cura per questa patologia. Sabato 19 novembre Vercelli si mobilita per una campagna straordinaria di controlli in programma dalle 8.30 alle 15 alla Piastra Ambulatoriale di largo Giusti 13.

L’iniziativa di prevenzione riprende dopo lo stop forzato legato al Covid. Si tratta di uno degli screening tradizionalmente più partecipati tra quelli proposti dall’Asl, con una forte adesione sia dalla città sia dalla provincia. Nel 2019, ricordano dall'azienda sanitaria, avevano partecipato più di 150 persone.

«Gli stili di vita e le abitudini alimentari condizionano lo stato di salute delle persone – commenta il direttore generale dell’Asl, Eva Colombo – Avere cura di sé significa anche avere maggiore consapevolezza, ecco perché la prevenzione è importante».

L’evento è rivolto a pazienti che non sono già seguiti dalla Diabetologia e ha l’obiettivo di intercettare il più precocemente possibile sintomi legati a malattie metaboliche come il diabete. Per ogni partecipante sono previsti: prova glicemica, misurazione della pressione e del girovita, elettrocardiogramma e screening della retina: la durata complessiva del check-up è di 20-25 minuti.

«Peraltro – aggiunge il direttore sanitario, Fulvia Milano – recenti stime parlano di più di 450 milioni di persone affette da diabete nel mondo, patologia per cui è previsto un aumento esponenziale».

Anche nel vercellese il numero di persone seguite dal centro diabetologico è in costante aumento con un significativo abbassamento dell'età di esordio della malattia.

«Nelle nostre strutture su tutto il territorio effettuiamo una media di 4-5 prime visite al giorno – spiega Roberta Paltro, che dirige la Diabetologia – Non sempre i sintomi sono particolarmente evidenti, ma abbiamo anche casi di persone che si trovano in situazione di pre-diabete da 8-10 anni».

L’iniziativa, promossa in occasione della Giornata Mondiale del Diabete che si celebra il 14 novembre, è resa possibile dalla Diabetologia dell’Asl, in collaborazione con l’associazione Diabetici Vercelli “Egidio Archero” presieduta da Valter Manzini e dalla partecipazione volontaria di medici e infermieri delle strutture Diabetologia, Oculistica e Cardiologia.