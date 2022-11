Piemonte: qualche nome della musica

Vi va di fare una scommessa? Non stiamo parlando però di chi tenta la sorte scommettendo tramite 888sport, ma di pensare per un momento alla musica italiana nel senso più ampio e generale del termine.

Da dove pensate provengano la maggior parte degli artisti che, con i loro brani, hanno fatto cantare ed emozionare più di una generazione? Molto probabilmente si penserà a regioni come la Lombardia, il Lazio o la Campania, ma, senza nulla togliere a questi meravigliosi luoghi, va detto che il Piemonte non è stato certo da meno.

Partendo da Torino ed espandendosi in ogni parte della regione, la musica è riuscita dunque ad allacciarsi perfettamente ad un'altra immagine piuttosto “canonica” della regione, ovvero quella di una realtà industriale davvero incredibile.

Diamo dunque un rapido sguardo assieme a qualche nome di gruppi ed artisti che hanno fatto e stanno facendo la storia della musica in Piemonte. Magari qualcuno è conosciuto ed altri no, ma fa sempre bene fare un piccolo ripasso:

Paolo Conte

Sicuramente si tratta di uno dei cantautori più noti all'interno del panorama italiano oltre che jazzistico. Una voce roca avvolta dal fumo di una sigaretta infinita mentre un pianoforte, accompagnato dalla band ovviamente, continua ad inanellare una nota dietro l'altra mentre nell'aria si sparge un vago sapore che sa essere straordinariamente retrò ed internazionale.

Fred Buscaglione

Una figura che era l'essenza stessa del successo, del trasformismo e di una versione alla nostra della scena musicale statunitense, con il suo glamour ed i suoi scintillii, era di sicuro Fred Buscaglione. Uno di quegli artisti che ha saputo dividere perfettamente la sua carriera tra i palchi di tutta Italia ed anche sugli schermi dei cinema.

Africa Unite

Se il fascino dell'estero ha sempre esercitato il suo potere su di noi è decisamente vero per il rock and roll, soprattutto quando erano gli anni Cinquanta e comparvero sulla scena nostrana gente come Adriano Celentano, ma vicino agli States c'è la Giamaica con il suo ritmo e le sue vibrazioni reggae. Alfieri di questo movimento sono dunque gli Africa Unite il cui nome deriva da un famoso brano di Bob Marley.

Eiffel 65

Dopo il fascino glitterato degli anni Settanta e Ottanta con la nascita della disco music, negli anni Novanta si diffuse un altro movimento che mirava a far ballare sempre più gente. Era infatti la cosiddetta “italo dance” tra i cui nomi più famosi, oltre che al buon Gigi d'Agostino, c'erano gli Eiffel 65 famosi per il loro tormentone “blu”.

Rita Pavone

Nota ai più come la “Zanzara di Torino” o “Pel di carota”, Rita Pavone è stata uno di quei nomi che hanno saputo conquistare in breve tempo la musica leggera italiana. Un esempio su tutti? Molto probabilmente “Viva la pappa col pomodoro”, ma i suoi successi non si contano. Dopo uno stop all'attività nel 2005, nel 2013 è ritornata dietro ai microfoni.

Frankie hi-nrg mc

Frankie hi-nrg mc, nome d'arte di Francesco Di Gesù, è invece uno di quei nomi che ha saputo dimostrare come, anche in Italia, ci fossero molti artisti disposti ad esplorare territori espressivi che sembravano lontani anni luce da noi. Uno di questi era dunque l'hip hop, basta dare un ascolto ad uno dei suoi più grandi successi come “Quelli che benpensano”.

Ludovico Einaudi

Uno dei nomi più famosi invece a livello internazionale è di sicuro quello di un autentico “illuminato” della musica come Ludovico Einaudi. Dotato di una visione estremamente delicata e sperimentale, le sue composizioni si possono sentire in tantissimi spettacoli teatrali e soprattutto in un'infinità di film vincitori di parecchi premi come “This Is England” oppure “Quasi Amici”.

Eugenio in Via Di Gioia

Se negli ultimi anni si è registrato un boom di una particolare scena quello è stato di certo l'esplosione del genere indie con artisti quali Pinguini Tattici Nucleari, Vasco Brondi, Motta, Gazzelle, Thegiornalisti e così via. In tutto ciò si è però trovato il tempo per apprezzare l'ironia e la freschezza di una band come gli Eugenio in Via Di Gioia che, con il brano “Selezione Naturale”, hanno duettato con un altro nome importante quale Willie Peyote.

Gli altri consigli per gli ascolti

Come si suole dire, il mondo è bello perché è vario, e la stessa cosa si verifica nella musica. È molto probabile che non troverete questi artisti nelle classifiche più canoniche, ma vanno comunque citati elementi che hanno dettato degli stilemi sia nella musica più “sanguigna” (Cripple Bastards, Nerorgasmo, Declino, Linea 77) che “visionaria” (Alluminogeni, Locanda delle Fate, Dedalus, Arti e Mestieri, Circus 2000).