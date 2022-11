Al bar nonostante il Daspo: ora rischia da sei mesi a due anni

Se ne era andato al bar, nonostante fosse destinatario di una misura che gli vietava l'accesso al locale. Non solo: nel corso della serata si era anche reso protagonista di una violenta discussione con alcuni avventori, finita in malo modo.

Nell'ottica di contrastare episodi di movida violenta, la squadra Mobile della Questura ha denunciato un ventenne, già noto alle forze dell'ordine per episodi specifici. Il giovane era stato coinvolto in una violenta discussione con altri avventori di un locale della zona centrale della citta. Un luogo in cui il ventenne non avrebbe dovuto trovarsi, in quanto colpito da una misura cautelare (il cosiddetto Daspo Willy) che gli impediva l'accesso al locale.

Ora dovrà rispondere davanti al giudice per la violazione della misura, reato punito con la reclusione dal sei mesi a due anni e con una multa da 8mila e 20mila euro.