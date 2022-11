Alla scoperta dei manoscritti del Tesoro del Duomo

Riceviamo e pubbllichiamo.

Sabato 5 novembre, la Biblioteca Torelli del Circolo Ricreativo ha organizzato una Visita al Museo del Tesoro del Duomo, per vedere alcuni dei manoscritti e rari che sono conservati all’interno della Biblioteca.

Questa iniziativa rientra in un piano complessivo di conoscenza dei tesori artistici e storici cittadini, indirizzata in questa fase all’importantissimo e prezioso patrimonio archivistico, che non ha sicuramente rivali.

Nella scorsa stagione, il referente della Soprintendenza Archivistica aveva descritto i patrimoni dal punto di vista teorico, mentre ora si intende prendere visione diretta di alcuni di essi.

Il numeroso pubblico di soci ha dimostrato grande interesse alle pergamene, codici miniati e reliquiari che sono stati presentati e spiegati con grande cura dalle due conservatrici Silvia Faccin e Sara Minelli.

Un sentito ringraziamento al Presidente del Museo del Tesoro del Duomo, Piero Bellardone che ha reso possibile la visita.