“Manita" di vittorie in campionato per la S2M Volley

Ancora una vittoria per l’imbattuta S2M Volley, nel campionato di Serie D.

Sabato sera a Cambiano Saino e compagne hanno conquistato la quinta vittoria consecutiva, superando le avversarie per 3-0.

Pur prive di Comello e Vercellone, le bianconere di Gheradi e Vigliani, hanno interpretato molto bene l’incontro e pur con alcune sbavature in ricezione e con troppe mani fuori subiti, hanno portato in porto una vittoria che consolida il primo posto in solitaria della classifica.

All’inizio dell’incontro le bicciolane scendono in campo con Vattimo in palleggio, De Ambrogio opposta, Bertinazzi e Ogliaro centrale con Ippolito e Laura Lupo ali.

Le vercellesi in questo set commettono nove errori e subiscono quattro aces, che permettono all’Union Volley di rimanere in partita sino 16/18.

Per fortuna da quel parziale le vercellesi non sbagliano più, con la quattordicenne Ippolito che trascina la squadra alla conquista del primo parziale per 25/20

Sempre con la stessa formazione e con Breda che entra come prima in difesa e ricezione, la S2M nella seconda frazione migliora le sue percentuali anche in attacco, riuscendo a vincere il set per 25/16.

Nell’ultima frazione, anche se le avversarie provano a raddrizzare l’incontro, mettendoci tutta la grinta possibile, Bertinazzi e compagne non mollano.

Questa volta sarà Ogliaro con attacchi e battute a fiaccare la resistenza delle torinesi, permettendo alla squadra di portare a casa anche l’ultimo parziale per 25/19 e l’incontro per 3-0.

La trasferta a Cambiano non era certo semplice, anche se si giocava contro una formazione molto giovane.

Il fatto di aver schierato in campo per tutta la partita: in regia Vattimo di 15 anni, Ippolito di 14 anni, assolute protagoniste dell’incontro, oltre ad altre quattro atlete di 18 anni ed essere primi in classifica è motivo di soddisfazione per lo staff tecnico e la società.

Il prossimo incontro per la S2M è previsto per sabato 12 novembre alle ore 18. dove alla palestra Bertinetti scenderà in campo la Due A Volley Alessandria.