Engas Hockey Vercelli, mister Punset: "Obiettivi: regolarità, amalgama e solidità"

Il campionato è fermo a causa dei World Skate Games a San Juan, in Argentina, e l’allenatore di Engas Hockey Vercelli, Sergi Punset, offre un quadro a trecentosessanta gradi del momento, dell’impatto di questa pausa sulla stagione, anno indubbiamente particolare per tutti. “A livello di pianificazione e preparazione diventa difficile, diverso: abbiamo fatto una pre-stagione, seguita da sei giornate di campionato e ora stiamo quarantadue giorni senza giocare. Dovremo quindi riparlare e rivedere tutto, ma c’è un lato positivo: la possibilità di amalgamare meglio la squadra”.

Il pensiero corre alle prestazioni dal segno totalmente opposto, buonissime o negative senza vie di di mezzo, viste in questo avvio di A1 da parte di HV: “Non avrebbero dovuto esserci soprattutto due epiloghi: la sconfitta con Montebello ed il pareggio con Viareggio, ma questa irregolarità è soprattutto figlia dell’avere avuto cinque giocatori nuovi ed era stata messa in conto. Amalgamarli subito dentro il livello di A1, con la competizione che la massima serie esprime, è difficile. Queste due partite sono l’esempio di tale irregolarità, infatti poi abbiamo disputato una partita spettacolare con il Follonica, vinto con carattere a Grosseto e perso in trasferta a Sarzana, pista difficilissima in cui ciò può succedere, anche se alcune cose viste, invece, non devono più succedere. Dopo queste sei partite, l’obiettivo è trovare più regolarità, amalgama d’insieme ed essere più solidi”.

L’allenatore catalano esprime la sua visione anche sul Mondiale (quello Senior al via domani, 7 novembre. Italia nel girone A con Portogallo, campione del mondo, Francia, vicecampione d’Europa, e Cile. Debutto della Nazionale di Alessandro Bertolucci domani contro il Cile, alle 21.30 ora italiana, 17.30 argentine ndr): “Questa edizione si gioca in una piazza magnifica come San Juan e penso sarà una grande esperienza di vita per tutti coloro che vi prenderanno parte. L’Italia si trova in un girone difficile, credo che si giocherà il quarto-quinto posto con la Francia, prima ci sono Argentina, Portogallo e Spagna. L’Italia condivide il girone con il Portogallo che, secondo me, possiede più qualità individuali ed esprime un gioco diretto con aggressività in attacco. Nello stesso raggruppamento c’è il Cile, penso sia una squadra “non male” con giocatori impegnati in Italia e Spagna: anche qui si tratta di individualità, perché a livello di gioco è più forte la nazionale italiana. Credo che la chiave per l’Italia sarà disputare un buon match con il Portogallo”.