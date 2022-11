Addio ad Annalisa, 41 anni: «Un sorriso contagioso che riempiva di gioia»

E' morta ad appena 41 anni, Annalisa Livorno che, insieme alla sorella Barbara, gestiva la Caffetteria dei giardini del Fondo Edo Tempia in via Marconi.

Lascia il marito Alessandro con la figlia Martina. Annalisa era molto conosciuta sia a Sordevolo dove abitava, ma anche a Biella e nei centri del vercellese proprio per la sua attività professionale. A ricordarne il sorriso e la cordialità anche un post del gruppo musicale vercellese, Not only swing: «Una persona meravigliosa che con la sua gentilezza e disponibilità ci accolto tante volte nel suo splendido locale. Un sorriso contagioso che riempiva di gioia chiunque la incontrasse».

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Fratelli Conzon, avranno luogo a Sordevolo martedì 8 alle 10 partendo dalla chiesa parrocchiale. Il rosario sarà recitato domani, lunedì 7, alle 18,30.

Dopo la funzione la cara Salma sarà inumata al cimitero di Sordevolo.