Contro i dissesto idrogeologico arrivano 7,6milioni di euro. Gli interventi finanziati

Ammontano a 7 milioni e 600mila euro i fondi destinati al vercellese per le misure di riduzione del rischio alluvione e idrogeologico nell'ambito dello stanziamento di 59,3 milioni di euro che il Governo ha destinato al Piemonte. «Il Vercellese è la terza provincia nella ripartizione dei fondi Pnrr contro il dissesto idrogeologico in Piemonte - rilevano i consiglieri regionali della Lega Alessandro Stecco e Angelo Dago -. Per fronteggiare il rischio idrogeologico, la Regione sta mettendo in campo una strategia complessiva capace di reperire risorse da diverse forme di finanziamento. E oggi possiamo apprezzare i frutti della lungimirante progettazione concordata con i territori per sfruttare al meglio i fondi messi a disposizione dal Pnrr».

Nel dettaglio, Borgo Vercelli riceverà 1,9 milioni di euro per rifare l’argine del Sesia, a Quarona andrà un milione di euro per la messa in sicurezza del ponte sul Sesia in via per Doccio, e Varallo si vedrà finanziare due interventi: 190mila euro per l’attraversamento della strada comunale Varallo-Morondo al termine del Rio Patero e 2 milioni per le difese spondali delle frazioni Corte e Costa di Camasco. La Provincia sarà invece soggetto attuatore di due cantieri: un milione di euro per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 9 nel comune di Cravagliana e 2,5 milioni per la Strada Provinciale 78 nel comune di Varallo.

«Nel Vercellese di sicuro interesse sono i lavori di sistemazione dell'alveo del rio Pianale e del torrente Nono con realizzazione di opere di difesa sulle sponde nel centro urbano delle frazioni Corte e Costa di Camasco a Varallo - spiegano il presidente Alberto Cirio e l'assessore ai trasporti e infrastrutture Marco Gabusi -. Saranno finanziati, inoltre, progetti per la messa in sicurezza dei versanti in varie zone. Importante anche la realizzazione del sistema arginale continuo di contenimento del fiume Sesia».