"Coloriamo le nostre tradizioni": sfilata e laboratorio per i bambini

Una rievocazione storica che avrà come protagonista il gruppo “I Conti della Motta” di Motta de’Conti e gli studenti delle scuole vercellesi. A proporre l'appuntamento, domenica alle 15 in piazza Cavour, è l'associazione “Amici del Cecco”, in collaborazione con la Città di Vercelli.

I figuranti sfileranno con i loro bellissimi abiti medievali, gli studenti li osserveranno, disegneranno e coloreranno i costumi e le tavole realizzate saranno poi esposte nei negozi della città.

«Una bella occasione per ricordare Francesco Leale, animando il centro cittadino con un particolare connubio tra la storia ed mondo delle scuole», rileva il sindaco Andrea Corsaro, mentre il presidente della Provincia ,Davide Gilardino, sottolinea come sarà bello poter ammirare le eccellenze che spesso posseggono i piccoli comuni.

Il gruppo storico “I Conti della Motta”, nato nel 1985 da un’idea del compianto Marco Francese e di alcuni mottesi appassionati di storia medievale, rievoca il periodo in cui vissero la Contessa Aloisia Langosco della Motta e il marito Marchello, intorno alla metà del XV secolo. In quell’epoca il castello da loro abitato e tutt’ora esistente, conobbe il momento di maggior splendore. Gli abiti del gruppo sono stati studiati nei minimi dettagli ispirandosi alla moda della Borgogna francese del 1400 con particolare attenzione anche all’eleganza Fiorentina, sempre di quell’epoca.

«Molti dei costumi storici che verranno indossati domenica appartengono alla mia famiglia – spiega il sindaco di Motta de' Conti Emanuela Quirci – una tradizione che porto avanti con gioia».

Antonio Bisceglia e Giulio Pretti, per l’associazione Amici del Cecco, invitano bambini e genitori a trascorrere qualche ora all'aperto, per riscoprire le tradizioni locali e un gruppo che rappresenta un'eccellenza del territorio. Il Gruppo i Conti della Motta, molto conosciuto ed apprezzato, oggi si sposta in tutto il Piemonte e Valle D’Aosta per partecipare a rievocazioni storiche. Fiore all’occhiello del gruppo sono i giovani tamburini, un gruppo di ragazzi e bambini che, con le loro musiche, accompagnano le sfilate e che rappresentano le nuove leve dello storico gruppo.