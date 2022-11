L'addio alla giovane mamma morta sulla Cremosina

Mesto addio, alle 15,30 di oggi, venerdì 4 novembre, a Viola Beltrametti, la borgosesiana di 38 anni morta nel tardo pomeriggio di domenica 23 ottobre in un incidente avvenuto sulla Cremosina.

leggi anche: SCHIANTO SULLA CREMOSINA: MORTA UNA 38ENNE

Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo: la borgosesiana lascia la figlioletta Ariel, i genitori Luciano e Daniela, le sorelle Alice e Francesca.

Nei giorni successivi all'incidente, i carabinieri di Arona, hanno indagato per omicidio stradale il 31enne che viaggiava insieme alla vittima, un borgosesiano residente a Coggiola, che aveva la patente di guida momentaneamente sospesa e che, nell'incidente, aveva riportato lievi ferite.

Lo schianto in cui Viola Beltrametti ha perso la vita è avvenuto nel tardo pomeriggio: la Mercedes Classe A, sulla quale i due viaggiavano in direzione del Cusio, è uscita di strada in maniera autonoma lungo un rettilineo, e, dopo aver travolto alcuni cartelli stradali, è andata a sbattere contro una conduttura del gas.