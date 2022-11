Pallacanestro femminile Vercelli decimata ma vincente

ampionato Regionale di serie C –

Girone A – qualificazione

1^ GIORNATA DI ANDATA

Giovedì 3.11.2022 - ore 21,00 – ad Alessandria

Basket Femminile Alessandria - Pallacanestro Femminile Vercelli 43-57

(Parziali: 11-19; 22-33; 37-42)

Tabellino: Pollastro 7; Ansu 16; Bouchefra 16; Deangelis 9; Sarrocco 4; Scarrone 2; Francese; Ifa Uwaidae; Liberali; Chillini 3. Allenatore: Gabriele Bendazzi; aiuto allenatore: Andrea Congionti.

Nonostante abbia dovuto fare a meno di 5 effettivi per quarantena precauzionale anti Covid e di una sesta per recente distorsione ad una caviglia, la PFV opposta in trasferta alla neo promossa Basket Femminile Alessandria ha ottenuto una positiva vittoria (piuttosto convincente) per 43-57 nell’anticipo della prima giornata di campionato.

Le vercellesi, come detto decimate nell’organico ed a referto solo con 10 giocatrici, ce l’hanno messa tutta per sopperire alle assenze delle compagne rimaste fuori, ed hanno cercato di dare tutte qualche cosa di più in campo anche per le compagne assenti.

Purtroppo quest’anno le norme FIP non consentono più di ottenere di diritto rinvii causa Covid, e la mancata presentazione in campo comporta la sconfitta a tavolino, una multa ed anche, nel caso peggiore, una penalizzazione in classifica: non certo la modalità migliore per iniziare il campionato.

Inoltre la squadra di casa, contattata in merito, non ha prestato il consenso allo spostamento della gara.

Pertanto i coach Bendazzi e Congionti hanno dovuto inserire in squadra numerose Under 19, quali Francese e Liberali ed a far addirittura esordire Ifa Uwaidae e Chillini (3 p.ti) quest’ultima classe 2005.

Le giocatrici a disposizione, comunque, hanno risposto tutte positivamente, disputando una buona partita, anche se non ottimale sotto il profilo tecnico, con il 35% di realizzazioni al tiro da due, il 22% da tre ed un buon 75% ai tiri liberi, ma solo 5 palle perse contro 18 recuperate, 33 rimbalzi (17 di Ansu).

Come emerge anche dai parziali la gara è stata sempre condotta dalla PFV che, già dal primo quarto, metteva in chiaro che voleva vincere (11-19) ponendo fra sé e le padrone di casa un certo margine di sicurezza già a metà gara (22-33).

Nella ripresa le alessandrine avevano un ritorno di fiamma e tentavano di mettere in difficoltà le ospiti, portandosi sul 37-42 al 30’, ma – nell’ultima frazione di gioco –si spegneva loro la luce (sei soli punti messi a segno) mentre le ragazze di Bendazzi continuavano a realizzare regolarmente e, con parziale di quarto di 6-14, chiudevano i giochi e portavano a casa una vittoria preziosa, stanti le difficoltà di comporre l’organico che si sono presentate in settimana.

Sugli scudi Ansu (16 p.ti e +35 di valutazione complessiva) e Bouchefra (16 p.ti e +23) che hanno trascinato le compagne più giovani alcune, come detto, all’esordio assoluto in prima squadra.

Certamente per avere un’idea più precisa e aderente alla realtà circa le possibilità attuali della PFV nel torneo che è appena iniziato, occorrerà attendere di poter contare sull’organico al completo.