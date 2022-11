Basket serie C: tre rinforzi per la PFV

Novità in casa PFV quanto all’organico delle giocatrici della formazione di serie C.

A ridosso dell’inizio del campionato la società vercellese ha raggiunto un accordo con B.C. Castelnuovo, società di A2, per il doppio tesseramento dell’atleta Sofia Bracco, classe 2003, già proveniente dal settore giovanile vercellese e passata alla squadra alessandrina due stagioni fa, dopo un transito a Casale con Olympia Basket 2000, con la quale PFV operava in stretta collaborazione.

Sofia si è particolarmente distinta in queste due stagioni tra le fila della formazione di serie B della società alessandrina, e lo scorso anno ha raggiunto le finali nazionali della categoria Under 19.

La giocatrice sarà inserita nell’organico della serie C, per la quale rappresenta un importante rinforzo, sia pur compatibilmente con i suoi impegni universitari.

In una sorta di scambio, PFV ha rinnovato il prestito a Castelnuovo della giovane Costanza Roggero (classe 2007), propria tesserata, anch’essa con la formula del doppio tesseramento, per cui la ragazza potrà giocare sia con il settore giovanile di Castelnuovo e sia con la serie C vercellese.

Nel frattempo ha iniziato ad allenarsi con PFV la giocatrice Beatrice Dockrill, classe 2002, che ha avuto varie esperienze a Moncalieri, River e Chieri, trasferitasi a Vercelli per ragioni universitarie. Al momento l’atleta è, per così dire “in prova”, nel senso che sta verificando la possibilità di coordinare al meglio l’attività sportiva con quella di studentessa e, se tutto andrà bene, sarà presto tesserata ed inserita nella formazione di Lele Bendazzi,