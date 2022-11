Marene – Helping Child, un progetto educativo con forti valori morali!

Oggi abbiamo conosciuto Gianluca Mech, divulgatore scientifico e docente al Master in Medicine Naturali presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e amministratore della nota azienda di prodotti per il benessere delle persone https://www.gianlucamech-tisanoreica.com/ .





Gianluca, perché lei e la sua azienda avete aderito a questo progetto?

Abbiamo aderito al progetto Helping Child perché i bambini ucraini, in questo momento, hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile, devono essere sostenuti insieme alle loro famiglie che stanno passando momenti difficili e inimmaginabili, dobbiamo aiutarli per rendergli un presente meno pesante per un futuro migliore;





Come ritiene il progetto di quest'anno in favore dei bambini Ucraini?

Un progetto educativo con forti valori morali mirato a sensibilizzare le famiglie italiane. Trovo bellissimo che i “nostri” fanciulli dovranno scrivere la lettera a babbo natale con un pensiero ai loro amici ucraini e che con queste letterine verrà fatto un mega striscione da srotolare nelle varie città italiane, proprio per sensibilizzare tutti, per ridare speranza ad un popolo colpito gravemente;





Che messaggio vorrebbe inviare ai suoi colleghi imprenditori italiani, tutti insieme possiamo aiutare questi ragazzi che si sono trovati coinvolti in uno dei peggiori mali dell'umanità?

Sono tantissimi i miei colleghi imprenditori che si sono mossi subito per aiutare queste persone che stanno passando un momento difficile; anzi ormai credo che tutti si stiano impegnando, come possono, nel dare sostegno alle famiglie: nel ridare loro una dignità, offrendo lavoro, una casa dove abitare e la possibilità di riprendere una vita il più normale possibile. Il mio messaggio a tutti, non solo ai miei colleghi, è di aiutare queste persone, anche magari offrendo loro ospitalità o un pasto caldo.





Molte aziende Cuneesi hanno già aderito al progetto “ HelpingChild ” per aiutare il popolo Ucraino e i suoi piccoli bambini indifesi per offrire loro cure e dare una mano affinché possano riuscire a superare questo bruttissimo periodo lasciandosi alle spalle il conflitto bellico che in questo 2022 sta producendo troppe vittime.

Grazie al supporto delle aziende, delle scuole italiane, ai social media e alla comunicazione dei media, vogliamo sensibilizzare i nostri bambini a fare un gesto semplice come quello di scrivere una letterina a Babbo Natale.

Le tante letterine che arriveranno saranno poi stampate su uno striscione lungo ben 3.841 metri (pari all’altezza del Monviso) che verrà srotolato per le vie di Marene (CN) e in altre località Italiane che saranno collegate con noi.

Un segno che non è solo una donazione: sarà la testimonianza di un’idea semplice, ma fondamentale per ridare speranza ad un popolo duramente colpito.









