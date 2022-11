IV Novembre, l'omaggio ai Caduti, il richiamo alla Pace - FOTO

Un forte richiamo all'Unità nazionale, alla diplomazia come strumento per la soluzione dei conflitti, ma anche il commosso ricordo di chi, poco più che 18enne chiamato a combattere al fronte, sacrificando la gioventù e spesso anche la vita.

Il cielo terso e le voci dei bambini della Regina Pacis che hanno eseguito l'Inno nazionale ha accompagnato le celebrazioni del IV Novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, che commemora la fine della Prima Guerra Mondiale. Le celebrazioni, organizzate da Prefettura, si sono svolte tra Sant'Andrea, dove è stata officiata la messa, e piazza Cesare Battisti, dove i rappresentanti di Comune, Provincia, Prefettura e associazioni d'Arma hanno reso omaggio al Monumento ai Caduti che, dopo il recente restauro, si è presentato per la prima volta senza transenne.

Insieme al Prefetto Lucio Parente, all'onorevole Emanuele Pozzolo, al vicesindaco Massimo Simion e al presidente della Provincia, Davide Gilardino, giovani e anziani hanno ascoltato i messaggi inviati dalle Istituzioni per l'occasione.

«C’è un messaggio forte e chiaro, infatti, che giunge a noi dalla Costituzione italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali“ - rileva in una nota proprio Gilardino - Ma lasciatemi dire, con grande dispiacere che, a distanza di poco più di 100 anni, la storia ci ha insegnato proprio poco e nulla. Oggi siamo nuovamente in guerra, divisi tra chi giustifica un’invasione e chi difende la propria autonomia. Ancora facciamo riferimento alle armi e alla distruzione senza considerare la vera diplomazia, lasciando che il potere, divoratore dell’essere, sovrasti ancora una volta il senso umano. Mai come quest’anno perciò, con una guerra alle nostre porte che minaccia il mondo intero, la Commemorazione del 4 novembre acquisisce un significato particolare e deve vederci tutti uniti nel condannare ogni forma di invasione e attacco militare a una libera nazione».

Ricordando poi l’anniversario della Vittoria, Gilardino rende omaggio alla memoria dei 600mila giovani morti: «Soldati, ancora prima di diventare uomini, chiamati alle armi e perfino al sacrificio della loro gioventù. Un sacrificio grandissimo per la nostra nazione a cui in questa giornata, e non solo, tutti noi siamo riconoscenti. Condannando comunque senza se e senza ma la guerra di ogni genere, dovremmo ritrovare da quel passato la scintilla di patriottismo sano, l’ardore tale da farci agire ogni giorno lontani dalle contrapposizioni armate viste come risoluzione e da divenire finalmente consapevoli che l’Italia (e il mondo) può essere molto di più».