Posti da non perdere nella tua visita in Piemonte

Il Piemonte è rinomato tra i turisti esigenti per la sua cucina e vino di prim'ordine che puoi goderti in alcuni dei migliori ristoranti mentre giochi agli slot gallina. Il Piemonte è ricco di contrasti che sono accomunati dalla predilezione per i vini eccellenti e dalla storia. Esplora il variegato ambiente piemontese, che spazia dalla pianura padana e dalle cime alpine del Monviso e del Monte Rosa ai dolcemente ondulati Appennini del sud. La regione è famosa per la sua cucina e le regioni vinicole. Il Piemonte ospita un'ampia varietà di attrazioni, tra cui abbazie storiche, imponenti castelli e fortezze, squisite città barocche e affascinanti paesini di montagna.

Puoi goderti la tranquillità del Lago d'Orta e dell'Isola San Giulio un giorno mentre scii lungo il zigzag di piste noto come Via Lattea. Inoltre, avrai sempre la possibilità di provare alcuni dei sapori più caratteristici d'Italia nei vini locali delle Langhe e dell'Asti Monferrato e nella cucina culinaria che caratterizza ogni festival, evento e ristorante della zona.

1. Torino

La città di Torino, capoluogo del Piemonte, è ricca di storia e cultura. I suoi monumenti sono numerosi e significativi, ma tra questi vanno ricordati il Duomo che custodisce la Sacra Sindone, la Chiesa Reale di San Lorenzo, il Santuario della Consolata, e la Mole Antonelliana. Possiamo visitare una varietà di musei nella città piemontese, tra cui il Museo Egizio, la GAM e Palazzo Madama, solo per citarne alcuni tra i più notevoli.

2. Stupinigi

La Palazzina di Caccia di Stupinigi è un altro palazzo sabaudo inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO che si trova a pochi chilometri da Torino. Questa magnifica residenza reale di caccia e dimora di piacere del XVIII secolo fu costruita dal duca Vittorio Amedeo II e progettata da Filippo Juvarra. La sua architettura fonde gli stili barocco e rococò italiano.

Ogni area di questo edificio, compreso il salone centrale, gli appartamenti del Duca di Chiablese e la facciata esterna, è magnificamente decorata e arricchita con gli abbellimenti più sbalorditivi, alcuni dei quali ispirati ad elementi naturali.

3. Montagne in Piemonte

Un gruppo di piste noto come Via Lattea comprende porzioni dell'alta Val di Susa e della Val Chisone. La gente del posto e i visitatori che amano gli sport invernali frequentano i 400 chilometri (140 piste) di piste da sci che serpeggiano attraverso le Alpi. Anche se c'è sempre qualcosa da vedere e da fare, qualunque sia la stagione, la stagione sciistica invernale inizia ufficialmente l'8 dicembre, festa dell'Immacolata, e termina al termine delle vacanze di Pasqua. Anche i non sciatori possono divertirsi a pedalare a Sauze d'Oulx, fare escursioni in tre delle aree naturali della Val Chisone e della Val di Susa e fare rafting sul fiume bianco a Fenils vicino a Cesana Torinese.

4. Santuario di Vicoforte

Se viaggi a Cuneo, non puoi perderti il Santuario di Vicoforte. Tra il 1596 e il 1733 vi fu costruita la più grande cupola ovale del mondo. La basilica era un tempo un santuario medievale, ma nel XVI secolo fu trasformata in un luogo di pellegrinaggio dopo che un cacciatore sparò inavvertitamente a un dipinto. Una visita guidata è il modo ideale per vivere questo luogo, ma in mancanza, ritirate l'utile opuscolo alla reception. Ricordati di guardare in alto; il dipinto del soffitto è magnifico.

5. Museo dell’Automobile

Questo museo ti fornirà una facile comprensione della storia italiana del XX secolo attraverso le automobili che lo hanno occupato, anche se le automobili non ti affascinano più di tanto. La mostra presente al museo potrebbe essere considerata la migliore del suo genere al mondo grazie a display high-tech sfarzosi, film d'epoca di ogni epoca e le auto presenti, e persino pubblicità come cultura.

6. Laghi

Bellissimi laghi si trovano in Piemonte. Il più noto di questi laghi è il Lago Maggiore, ma il Lago d'Orta è la nostra preferenza personale e quella della maggior parte del Piemontese. Anche se potrebbe non essere grande come il Lago di Garda e gli altri laghi italiani, l'atmosfera fantastica e gli splendidi dintorni lo compensano e lo rendono il più bello.