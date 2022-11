Strappava collane e catenine a donne anziane: arrestato 42enne

Gravemente indiziato di cinque furti con strappo perpetrati a Borgosesia e in un centro del vicino novarese, un marocchino di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Borgosesia, unitamente agli organi operativi della Compagnia, in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Vercelli.

Il soggetto risulta gravemente indiziato di essere il responsabile di cinque episodi di furti con strappo perpetrati nei comuni di Borgosesia ed in quelli della limitrofa provincia di Novara, perpetrati tra i mesi di agosto e settembre 2022, oltre ad altri due furti commessi ai danni di un supermercato di quel centro valsesino.

Il modus operandi consisteva nell’individuare la vittima tra le donne anziane, carpirne le abitudini, e infine avvicinarla in una strada poco frequentata al fine di impossessarsi della collana che la stessa indossava al collo strappandogliela di dosso. Tali avvenimenti, anche in virtù del fatto che in un paio di episodi la vittima aveva riportato delle lesioni, seppure non gravi, riconducendo così la fattispecie delittuosa al più grave reato di rapina impropria, avevano procurato un certo allarme sociale nelle realtà di riferimento, solitamente non soggette al verificarsi di episodi criminosi di tal genere.