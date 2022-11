Coggiola: scivola e batte la testa mentre pulisce il torrente

È in ospedale, non in pericolo di vita, l'operaio della ditta rimasto coinvolto nell'infortunio sul lavoro, avvenuto nella giornata di ieri, 2 novembre, a Coggiola.

Stando alle ricostruzioni del caso, l'uomo di 48 anni, residente a Valdilana, sarebbe scivolato a terra mentre era impegnato in alcuni interventi di pulizia del rio Scoccia. Nella caduta, avrebbe battuto la testa.

Sul posto si è portato l'elisoccorso per il recupero e il trasporto del ferito in Pronto Soccorso. Non è nota, al momento, al prognosi. Presenti anche i Carabinieri, assieme al personale Spresal, per i rilievi del caso.