Un premio a Giò Pellielo, «atleta e uomo eccezionale»

«Non è da tutti rinunciare a un'Olimpiade per non mettere a rischio la salute di un genitore. Per fare questa scelta occorre essere un grande atleta e un grande uomo». E' quasi commossa Lella Bassignana nel consegnare a Giovanni Pellielo la targa che ogni anno il Nodo Antidiscriminazioni assegna al mondo dello sport cosiddetto "minore".

In verità, a uno sportivo come Pellielo, il termine minore non si addice affatto: quattro medaglie olimpiche - un bronzo a Sidney 2000 e tre argenti datati Atene 2004, Pechino 2008 e Rio 2016 -; una carriera agonistica con numeri da capogiro: quattro ori, due argenti e un bronzo mondiali individuali e sette ori e due argenti a squadre; due ori, quattro argenti e due bronzi europei individuali a cui vanno aggiunti i dodici ori, tre argenti e un bronzo a squadre. Le tre vittorie individuali ai Giochi del Mediterraneo più argento e bronzo (cinque medaglie in cinque edizioni rappresenta un vero record), i dieci titoli italiani e le sette coppe del mondo conquistate completano un palmarès da eccellenza assoluta.

Esempio vivente di disciplina, autostima agonistica e di un temperamento sereno e determinato, Pellielo, tiratore della nazionale italiana di tiro al volo in quota alle fiamme azzurre, specialista nella Fossa Olimpica, è un vercellese fiero e orgoglioso della propria città nella quale si è sempre allenato e dove sta facendo crescere una scuola di tiratori.

«Sono felice di poter vivere in una città sana - dice l'atleta ritirando la targa - dove ho incontrato persone straordinarie che hanno voluto bene soprattutto nei momenti di difficoltà. Non ho mai voluto lasciare Vercelli anche nel momento di maggior successo e non la cambierei per nessun altro luogo al mondo».

A consegnare la targa, insieme a Bassignana, il vice presidente del Consiglio comunale, Gianni Marino, e il presidente della Provincia, Davide Gilardino.

«Come referente del Nodo Antidiscriminazione - dice Bassignana -ho pensato di rivalutare gli sport cosiddetti "minori” che però, al pari degli altri, evidenziano l'impegno e la qualità del lavoro svolto da atleti e società sul nostro territorio: che sia un passatempo o un lavoro, lo sport è da sempre un veicolo importante per promuovere amicizia e valori veri protesi nella difesa della dignità, della libertà, dei principi e dei diritti umani, una lingua internazionale, che fa dialogare persone di diversi paesi. La storia di Pellielo è la storia di un uomo gentile e riflessivo: elementi che sommati gli hanno permesso di resistere così a lungo al top uniti all’umiltà e alla passione di cui Giovanni si nutre quando imbraccia il suo fucile».

«Nella vita ci sono delle priorità - aggiunge Pellielo -: lo sport ha un valore che deve essere limitato allo sport. Se esso prevale sui valori della vita non credo si possa parlare di eticità dell’attività agonistica. Personalmente credo che si possa gestire una carriera così lunga non smettendo mai di desiderare, l’uomo crescendo tende ad assopirsi nei suoi desideri. Devo questo insegnamento a Papa Wojtila che nel 2000 mi disse di non aver mai paura, di essere un segno di contraddizione per il mondo. Ho sempre fatto quello che volevo fare non perché lo dovevo fare, sopravvivendo a questa vita frenetica e iper-veloce e focalizzandomi sul mio passato difficile per farne tesoro nel presente. Dobbiamo saper cogliere la vita che ci viene addosso e riuscire ad afferrare quel treno che passa e salirci sopra riuscendo ad assecondare il nostro fuoco interiore che si nutre dell’amore, il vero motore dei nostri desideri. Amare e desiderare, questa è la filosofia che ho incarnato e con la quale vado avanti giorni per giorno».