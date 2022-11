Laboratori dell'Università: come sta cambiando l'area dei vecchi magazzini - FOTO

Rifacimento dei tetti, riqualificazione degli impianti, consolidamento e recupero delle architetture originali. Dopo qualche problema iniziale, il cantiere di via Restano, al rione Isola, sta ora procedendo in modo spedito.

«La ditta incaricata dei lavori - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion - ha ultimato il rifacimento del tetto di uno degli stabili e sta procedendo con gli altri. Le opere stanno andando avanti con il rifacimento degli impianti, il ripristino di alcuni varchi originariamente presenti e il consolidamento delle strutture».

Il cantiere, molto articolato perché prevede, oltre al recupero dei vecchi magazzini anche il collegamento tra gli immobili e l'allestimento degli spazi interni, è finalizzato a dotare l'università - e in particolare il nuovo dipartimento dedicato alla transizione ecologica e alla chimica verde - di nuovi laboratori e spazi per la didattica.

«Sempre nei rione - aggiunge Simion, che mercoledì ha effettuato un sopralluogo nella zona - sono in corso i lavori di smantellamento dei vecchi e non più utilizzati servizi igienici del parco davanti al PalaPregnolato mentre la prossima settimana, meteo permettendo, sarà riasfaltata via Trieste».

Sul fronte asfaltature un ulteriore intervento è previsto in via Sambonet, nella zona dell'area commerciale ovest della città. «Intanto stanno andando avanti anche il cantiere di via Laviny e il consolidamento delle torri del castello sul lato di via Conte Rosso».