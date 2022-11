La lettera: «Mi hanno addebitato un consumo 20 volte superiore a quello reale»

Gentilie direttore,

Io sto per aprire un negozio di panetteria qui a Vercelli, in via Massaua di fronte allo stadio Piola, ma ad oggi la mia partita Iva è ancora inattiva. A inizio agosto ho regolarizzato il contratto per la fornitura di energia elettrica e acqua con Atena Trading, senza spese di allaccio scegliendo la domiciliazione delle bollette.

Dallo sportello Atena sono stata rimbalzata al numero di telefono dell'ufficio clienti che mi ha proposto la rateizzazione, suggerendomi comunque di effettuare l'autolettura del consumo sul mio contatore, per provare a far modificare la fattura emessa. Io ho inviato via email i numeri dei consumi rilevati ma poi sempre telefonicamente mi viene detto di portare personalmente il modulo di reclamo compilato con le letture allo sportello di Atena di Vercelli (consumo rilevato di circa 20 volte inferiore a quello stimato).

Allo sportello mi viene detto che la fattura emessa nei miei confronti era di conguaglio e acconto per cui l'autolettura non poteva essere presa in carico e registrata, e quindi nessuna modifica poteva essere richiesta e ottenuta.

Le pare possibile che in questo periodo così difficile una persona intenzionata a tentare l'avvio di un'attività imprenditoriale, con intraprendenza e coraggio, possa essere trattata in questo modo, chiedendole di pagare in anticipo spese per consumi non effettuati, senza aver nemmeno ancora inaugurato né iniziato la propria attività?