Un lettore: «Ponte del Busso: perché il Comune non interviene?»

Quand'è che l'amministrazione comunale di Varallo metterà mano al Ponte del Busso?: lo chiede un lettore inviando alcune foto a corredo della segnalazione su una situazione che era già stata portata all'attenzione dell'opinione pubblica in passato.

«Diversi anni fa l'attuale sindaco di Varallo Pietro Bondetti ha più volte denunciato lo stato di degrado del viadotto di Doccio sulla provinciale 299, che poi è stato riqualificato. Ma come si vede da queste immagini il Ponte del Busso di Varallo di proprietà comunale appare in evidente stato di degrado senza che siano previsti che si sappia interventi», si rileva nella lettera che poi ricorda come, in dieci anni, l'ex sindaco Eraldo Botta in dieci anni non abbia mai messo mano a questa situazione, almeno con provvedimento ufficiali.

Il Ponte del Busso, attraversa il Mastallone congiungendo la zona del Belvedere con la provinciale della Val Mastallone.