Schianto contro un camion: muore a 22 anni

E' morto a 22 anni, finendo con il proprio pick-up contro un camion.

Drammatico incidente, mercoledì 2 novembre, a Varallo, sulla sp 299 della Valsesia: vittima una 22enne. Secondo le prime informazioni, il giovane era alla guida di un pick-up finito contro un camion, incastrato sotto il mezzo.

Per il giovane non c'è stato nulla da fare: è praticamente morto sul colpo. Sul posto il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Le forze dell'ordine sono al lavoro per la ricostruzione dell'esatta dinamica dello schianto.

(notizia in aggirnamento)