Parcheggi: recuperati i sei posti auto soppressi nella rinnovata via Laviny

Sei posti auto riservati ai residenti della Ztl per "recuperare" quelli soppressi nel tratto di via Laviny trasformato in area pedonale dopo i lavori di riqualificazione della pavimentazione e dell'arredo urbano.

Nei giorni scorsi, un'ordinanza del settore Polizia locale ha stabilito il divieto di sosta h24 con rimozione forzata per ambo i lati del tratto di via Laviny compreso tra corso Libertà e via Fratelli Bandiera.

Contestualmente, ai residenti della Ztl, sono stati riservati tre stalli in via Fratelli Bandiera (gli ultimi tre del lato destro rispetto alla direzione di marcia piazza Zumaglini – via Laviny) e altri tre spazi di sosta (i primi tre stalli a spina sul lato destro rispetto la direzione di marcia via Laviny – via Mercurino di Gattinara) in via Balbo.