Decorazioni natalizie: prove generali per i festoni in pvc

Prove generali per le decorazioni natalizie che dovrebbero andare a sostituire le luminarie.

Oltre alle stelle colorate, nella mattina di mercoledì sono state posizionate anche sagome di palle natalizie e pacchetti colorati realizzati in pvc, e sistemati all'imbocco di corso Libertà.

«Ho avvertito i referenti che solitamente si occupavano della raccolta delle adesioni per i festoni luminosi - spiega Mimmo Sabatino che, da anni, come commerciante, coordina l'iniziativa -. Nel giro di una settimana dovremo valutare e raccogliere le adesioni tra i colleghi in modo da poter allestire le decorazioni in tempo utile per l'avvio del periodo natalizio».

L'obiettivo dell'associazione di categoria è di offrire una città illuminata e allegra nel periodo natalizio, facendo attenzione ai costi - che storicamente gravano sui commercianti - di allestimento delle decorazioni. La scelta, dunque, è stata di puntare su festoni non luminosi, per ridurre i costi e dare un messaggio di sostenibilità all'iniziativa.