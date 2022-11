"Cinema per tutti": si torna al cinema per "Taddeo l'esploratore"

Con maggior serenità rispetto agli anni della pandemia, torna la quinta edizione di “Il Cinema per Tutti”, iniziativa, curata dall’associazione vercellese Liberi di Scegliere in collaborazione con Cinema Italia – Movie Planet di Vercelli, e riservata a persone spciali di Vercelli e del territorio circostante.

La prima proiezione sarà "Taddeo l'esploratore e la tavola di smeraldo", film di animazione molto divertente.

Le edizioni precedenti hanno richiamato pubblico e destato interesse non solo nel capoluogo vercellese ma anche nei dintorni, con piena soddisfazione dei ragazzi speciali.

Il fine dell’iniziativa, oltre a quello di far trascorrere qualche ora piacevole ai ragazzi, è quello di unire il maggior numero di ragazzi di tutte le associazioni vercellesi impegnate quotidianamente a fianco delle persone disabili e delle loro famiglie.

La prima proiezione è programmata per giovedì 17 novembre con ritrovo al Cinema Italia – Movie Planet di Vercelli in piazza Pajetta alle ore 9,30.

Per una migliore organizzazione si prega di confermare la propria adesione entro lunedì 14 novembre telefonando al n° 366.3676801 e confermare via mail liberigenitori@alice.it specificando se la/e persona/e disabile/i deambula/no o se si muove/ono in carrozzina.

Si rammenta che per ogni gruppo ci deve essere almeno un accompagnatore, anche per i singoli se la persona disabile necessita di particolare attenzione.