Bloccati nell'auto finita contro un camion

Incidente tra un'auto e un mezzo pesante, intorno alle 6 di martedì mattina, all’altezza del km 41 della Torino - Milano, nel comune di Alice Castello. Nell'incidente, avvenuto in direzione Milano, gli occupanti della vettura sono rimasti bloccati all'interno del mezzo e, per estrarli e soccorrerli è stato necessario l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Vercelli e di quella volontaria di Santhià.

In collaborazione con il 118, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre i due occupanti dell’auto e mettere in sicurezza dell'area interessata.