Fiera di Tutti i Santi in viale Rimembranza

Torna la Fiera di Ognissanti, organizzata dall’Ascom, in viale Rimembranza. L'appuntamento con la manifestazione è per oggi, martedì 1 novembre: lungo il viale sono attesi un centinaio di operatori per un'offerta commerciale diversificata e di qualità.

«La giornata - dice Alessandro Loqui, presidente di Fiva Ascom - dimostrerà come l'associazione, insieme alla preziosa collaborazione del Comune, riesca a organizzare una fiera qualitativamente importante e diversificata nell’offerta commerciale».

Tra gli espositori attesi anche stand enogastronomici: dai venditori di castagne ai banchi del pesce fritto, per arrivare ai prodotti tipici calabresi e sardi.