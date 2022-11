Eccellenza e Promozione: due ko e un pari. Colpaccio del Cigliano in prima categoria

Mare tempestoso per le squadre vercellesi nei campionati di Eccellenza e Promozione: un solo punto conquistato e due sconfitte. Un bilancio che relega le nostre società nell’anonimato.

L’Alicese Orizzonti cede, al Salussolia/Ravetto, (2-0) alla nobile decaduta Biellese; partita decisa in 10 minuti tra il 12’ e il 21’ del secondo tempo.

L’LG Trino non riesce a trovare continuità e affonda 4-0 con il Pro Novara (2^ in classifica). Va meglio il Bianzè che ottiene la divisione della posta con il Valduggia (1-1 rete di Carena) e mantiene l’8^ posizione.

Colpaccio del Cigliano in 1^ Categoria. I giallorossi vincono 2-0 con l’ostica La Vischese facendo leva sulle realizzazioni di Alfano e Strenuo. Ora l’undici di patron Testore rientra nella zona play-off, alle spalle della Pro Palazzolo. Il club di Fiorentino non va oltre il 2-2 con il Valdilana (doppietta di Veliu) e vede la capolista Montanaro sempre più lontana. I canavesani infatti ottengono l’ennesimo successo nei confronti di una Virtus Vercelli (2-1) che adesso è penultima in graduatoria. In coda rimane il Santhià, nuovamente battuto 2-1 tra le mura amiche, dalla Quaronese. Davvero un inizio di stagione da cancellare in fretta.

Il torneo di 2^ Categoria offre soddisfazioni alla Crescentinese: 4-2 al Carpignano, merito della tripletta di Canuto coadiuvato da Florea. Pari tra Livorno Ferraris e Pollone (3-3), in gol Tonello, Sibino e Pollicino. Infine tre punti preziosi per l’Academy Pro Vercelli che sbanca San Nazzaro Sesia 4-3.