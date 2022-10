Soccorso con l’autoscala per una persona caduta in casa

È stato necessario l'intervento dell'autoscala per soccorrere e trasportare all'ambulanza una persona caduta in casa, in un appartamento di viale Rimembranza 90.

II soccorsi sono entrati in azione intorno alle ore 14,30: due squadre dei Vigili del fuoco della sede centrale di Vercelli, sono intervenute in supporto al personale del 118, per l'evacuazione e il trasporto di una persona caduta in casa.

Il personale dei Vigili del fuoco ha provveduto, tramite manovra da autoscala, a garantire il trasporto della persona bisognosa divsiuto, facendola scendere dal sesto piano al piano strada per il successivo trasferimento all'ospedale di Vercelli.