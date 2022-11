Rifiuti, controlli anti abbandono: due sanzioni

Polizia locale e Asm proseguono con le azioni di contrasto all'abbandono dei rifiuti: nella giornata di lunedì sono stati individuati un trasgressore in via Failla e uno in via Durandi: verranno sanzionati e invitati a smaltire correttamente le diverse tipologie di rifiuti.

Nei giorni scorsi Asm ha svolto una campagna informativa e di sensibilizzazione, distribuendo in modo capillare volantini con le indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti in modo da svolgere una differenziata di qualità.