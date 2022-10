«Dolcetto o scherzetto?»: Halloween in centro città

Dolcetto o scherzetto? Complice il clima mite e la ritrovata voglia di socialità, un folto gruppo di commercianti del centro storico si prepara ad accogliere con una caramella, un cioccolatino o un dolcetto i bimbi che, nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 ottobre, varcheranno la soglia dei loro negozi. La festa di Halloween si è da tempo imposta anche nel vercellese con i suoi rituali made in Usa, e anche in città, nel tardo pomeriggio di oggi, non mancheranno le mascherine e i costumi spaventosi.

Più di una trentina gli esercizi commerciali che, via WhatsApp, si sono già accordati per animare il momento di festa legato ad Halloween: saranno i bambini a doverli "stanare", girando per il corso e per le strade dello shopping. Un'iniziativa nata in modo spontaneo, nel giro di poche ore, tra i titolari degli esercizi commerciali.

«Diverse mamme – dice Mimmo Sabatino, assessore ma anche commerciante del centro città – hanno chiesto se da parte dei negozi c'era disponibilità a partecipare a "Dolcetto o scherzetto?" e, con i colleghi, ci siamo organizzati in modo spontaneo, con la speranza di portare un po' di famiglie in centro e di far divertire i più piccoli».