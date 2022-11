Quarta vittoria consecutiva, la S2M mantiene la testa della classifica

Non delude la S2M Vercelli, che nella quarta giornata di campionato, sconfigge per 3-0 il Club76 Asti.

Le bicciolane, che dovranno rinunciare per molto tempo della palleggiatrice Patrucco, infortunatasi martedì in allenamento e che sarà indisponibile per un lungo periodo di tempo e prive ancora di Mastronardi, non hanno avuto comunque problema a superare le avversarie.

All’inizio dell’incontro Gherardi e Vigliani schierano, Avilia in palleggio, De Ambrogio opposta, Bertinazzi e Ogliaro centrale con Ippolito e Laura Lupo in posto 4.

Le vercellesi partono male, commettendo tantissimi errori che permettono ad Asti di restare in parità sul 14/14.

Ma, addirittura le astigiane, sfruttando ancora altri errori delle bianconere irriconoscibili (saranno 14 in totale), si portano in vantaggio, arrivando al 15/17 a proprio favore.

A questo punto la panchina vercellese corre ai ripari.

Prima chiede time out, poi cambia la diagonale, inserendo Vattimo in palleggio e Comello opposta e buttando poi nella mischia Trasente, all’esordio in campionato a tempo pieno.

Questa mossa si dimostrerà determinante tanto che cambierà il volto del set e poi in seguito della gara.

Con questi cambi la S2M ritrova la verve delle precedenti partite, tornando a giocare con ottimi cambi di gioco, che permettono alle ali e in particolar modo ai centri di essere finalmente efficaci, ribaltando la situazione a proprio vantaggio, conquistando il periodo per 25/19.

Mantenendo lo stesso sestetto vincitore del primo set, Bertinazzi e compagne non hanno problemi a dominare la seconda e la terza frazione vinte 25/13 e 25/15.

Molto bene la giovane Vattimo in palleggio, che ha cambiato gioco in modo convincente.

Bene i centrali Bertinazzi ( 50% in attacco) e Ogliaro (67%) mentre è da segnalare in particolar modo l’ottima prestazione di Laura Trasente che ha giocato ottimamente sia in attacco ( 42% ) sia in difesa che in ricezione.

Ora la S2M Volley continuerà la propria avventura in Coppa Piemonte con la gara di martedì

1° novembre alle 18 dove affronterà alla Palestra Bertinetti il San Rocco Novara.

Una partita che permetterà a Gherardi e Vigliani di fare giocare tutta la rosa a disposizione in modo da poter continuare ad avere delle risultanze positive da tutto l’organico già molto integrato.

L’impegno invece determinante sarà quello di sabato 5 novembre alle ore 18 a Cambiano contro l’Involley, nella quinta giornata del torneo di Serie D.

S2M VOLLEY VERCELLI CLUB76 ASTI 3-0 (25/19 – 25/13 - 25/15)

S2M VOLLEY VERCELLI : Saino (L2), Lecca, Bertinazzi (6),Ogliaro (9), Trasente (6), Fenoglio (2), Lupo Laura (7), De Ambrogio, Vattimo (3), Comello (9) Vercellone, Ippolito (3), Avilia, Breda (L1).

ALL: Gherardi, Vigliani