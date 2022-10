Strade sbarrate alla Madonna della Cella: ci sono i lupi, stop agli accampamenti abusivi

Cinghiali e lupi, persino in branchi. Diventa pericoloso, in questa stagione autunnale, frequentare la zona del santuario della Madonna della Cella nei boschi attorno a Borgo d'Ale: un luogo suggestivo, frequentato e talvolta utilizzato - impropriamente - come area per un temporaneo campeggio si trova esposto a possibili rischi derivanti da ritorno di specie animali, come i lupi, scomparse da secoli delle zone vicine ai centri abitati.

Ed è destinata soprattutto a evitare la presenza di accampamenti abusivi di persone che espongono al potenziale rischio di un'aggressione l'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Pier Mauro Andorno: il documento, indifferibile e urgente, impone il divieto di frequentare la zona della Madonna della Cella e prevede lo sbarramento, effettuato con jersey di cemento, delle strade campestri che vi conducono. E, ovviamente, vieta nel modo più assoluto di fermarsi a campeggiare nella zona (per altro priva di servizi igienici, corrente e acqua potabile).

«Nella zona - si legge nell'ordinanza - sono stati avvistati esemplari di lupi anche in branchi che hanno attaccato altri esemplari di selvaggina, nonché branchi di cinghiali per lo più di grandi dimensioni e in autunno la presenza di selvaggina aggrava la situazione».

E poiché i "campeggiatori" piazzati nell'area intorno al santuario - alcuni della zona ma la più parte forestieri e anche di altre nazionalità - non hanno voluto sentire ragioni e si sono trattenuti sul territorio per più giorni, ignorando il rischio rappresentato dagli animali selvatici e aggravando la situazione dal punto di vista igienico sanitario, arrivano ora gli sbarramenti in cemento a vietare il transito di mezzi verso la zona.