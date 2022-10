Vicenza-Pro Vercelli 2-3 (L'impresa)

Vicenza-Pro Vercelli 2-3

Marcatori: Vergara (Pvc) al 25', Calvano (Pvc) al 28'; Ronaldo (V) al 45', Della Morte (Pvc) al 48'; Ferrari (V) al 55'.

Un primo tempo dominato, senza se e senza ma, una ripresa giocata alla pari.

La corazzata vista al Menti non è il Vicenza, ma la Pro.

Grande provan della squadra, grande partita di Vergara, dei due centrali... di tutti.

E tre punti pesanti. Tanto.

Dopo venti minuti di possesso palla la Pro Verecelli passa al 25' grazie a una ripartenza-scheggia di Arrighini che vola e s'invola verso l'area avversaria, poi, due metri prima del fondo porge a Vergara che insacca.

E se la merita tutta la rete il “gioiello” di Paci: se c'è una stella in campo non è l'ex Pro Vercelli Rolando (macchinoso, lento) ma è lui, il numero trenta, in gran giornata (ma non è una novità).

Ottima l'intesa del fantasista con Arrighini.

La Pro raddoppia al minuto 28': cross di Iezzi, arriva come un fulminem(un fulmine smarcato, ma fulmine resta) Calvano che insacca al volo: silenzio al Menti, Pro Vercelli in doppio vantaggio.

Dopo un primo tempo dominato, la doccia freccia al 47': punizione perfetta di Rolando (fallo di Vergara) e il Vicenza accorcia.

Ripresa

Si parte e Della Morte sigla un gol d'autore che controlla e poi scarica un sinistro potente e perfetto: 3 a 1 per la Pro Vercelli, e il Menti, di nuovo, tace.

Ma al 55', ancora su punizione, il Vicenza accorcia: Ronaldo batte, Rizzo è indeciso se uscire o meno, chi non è indeciso è Ferrari che mette dentro.

Vicenza 2 Pro Vercelli 3

Rizzo giornata no: controlla male e regala un corner ai padroni di casa.

Ora il pallino del gioco ce l'ha il Vicenza.

Dentro Comi e Macchioni, escono Arrighini e Anastasio, siamo al 65'.

Dentro Louati e Mustacchio, fuori Corradini e Vergara. Al 73'.

Rizzo, esce coi pugni, palla respinta, tiro immediato, bravo Rizzo a tornare in porta e parare.

Dentro Renault, esce Della Morte, minuto 84.

Tre al termine. Nel Vicenza entra Giacomelli, squadra con quattro punte.

Bel contropiede di Renault che, al novantesimo, guadagna un corner che valo oro.

Meno cinque, cinque di recupero.

Ultimi secondi, bravi Comi e Mustacchio nel difendere palla, c'è ancora tempo per un contropiede, angolo per i padroni di casa, mischia, è finita, qualche accenno di rissa.

La Pro ha vinto.

Formazioni

VICENZA (4-3-3): Confente; Valietti (Oviszach 70'), Pasini, Padella, Bellich; Jimenez , Ronaldo (Giacomelli 86'), Greco (Rolfini 32'); Dalmonte, Ferrari, Cavion (Scarsella 32'). A disp. Brzan, Desplanches, Corradi, Zonta, Giacomelli, Rolfini, Scarsella, Begic, Cataldi, Alessio, Ierardi, Sandon, Oviszach, Busatto. All. Baldini.

PRO VERCELLI (4-3-2-1): Rizzo; Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio (Macchioni 65'); Saco, Corradini (Louati 73'), Calvano; Della Morte (Renault 84'), Vergara (Mustacchio 73'); Arrighini (Comi 65'). A disp. Valentini, Rigon, Masi, Mustacchio, Comi, Gatto, Iotti, Gheza, Louati, Renault, Macchioni, Silvestro, Guindo. All. Paci.

Arbitra Di Marco della sezione di Ciampino

Ammoniti: Pasini, Ferrari del Vicenza; Corradini, Saco, Cristini, Vergara, Louati della Pro Vercelli.