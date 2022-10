Auto ribaltata alla rotonda di piazza Solferino

Incidente con un'auto ribaltata in piazza Solferino: intorno alle ore 13 la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli è intervenuta all'ingresso di viale Rimembranza, nella rotonda di piazza Solferino, per un incidente stradale. All'arrivo è stata trovata una vettura capovolta su un fianco: a bordo c'era una ragazza che è stata affidata alle cure dei sanitari Intervenuti sul posto.

Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per i rilievi del caso.