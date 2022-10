PFV Under 15: troppi errori in fase d'attacco

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione - Girone A

3^ GIORNATA – di andata

Sabato 29 ottobre 2022 – a Vercelli – Palestrone Comunale G. Piacco – ore 17,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Novara Basket 37-58

(parziali: 8-16; 13-30; 19-46)

Tabellino PFV: Giuliani 3; Dipace 6; Cavalli 5, Torazzo; Nicosia 5; Francese 4; Fall. A. Mura 2; Dikrane 6: Panelli 6; Haxhiasi. All.re: Gianfranco Anastasio.

La PFV Under 15 non riesce proprio a spuntarla contro Novara Basket, neppure tra le mura amiche del Palapiacco, ed il risultato finale ancora una volta è a favore delle novaresi per 37-58.

La gara delle ragazze di Anastasio, peraltro, è stata sufficiente, anche se la squadra ha commesso un po’ troppi errori in fase d’attacco che, se fossero stati almeno un po’ limitati, avrebbero potuto dare un peso diverso allo score finale.

Le novaresi hanno ben presto preso in mano le redini della partita (8-16 al 10’) per consolidare il vantaggio già nel secondo quarto (13-30) approfittando della evidente sterilità offensiva delle padrone di casa.

Nella ripresa il vantaggio delle ragazze d’oltre Sesia lievitava ancora, sino al 19-46 del 30’, per poi assestarsi nell’ultima frazione, allorché la PFV recuperava sei punti alle avversarie.

Continua positivamente l’inserimento nel campionato maggiore di alcune ragazze under 14 del 2009 (oggi Mura, Fall Awa e Panelli) in prospettiva futura, nel contesto del progetto generale che la PFV ha messo in atto quest’anno per dare maggiori possibilità di giocare alle proprie ragazze, offrendo loro la possibilità di disputare, oltre al campionato di stretta pertinenza della propria età, anche quello immediatamente superiore, a turno.