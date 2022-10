Paci: «Giocare al Menti, senza paura»

Mister Paci, si torna in campo.

Sì, sarà un'opportunità per riscattarci, dopo la rabbia dell'ultima partita. Contro la Pro Sesto, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo giocato una delle nostre migliori partite, arrivando a creare cinque occasioni gol nel secondo tempo. Non aver fatto punti fa rabbia.

Si torna in campo contro una grande squadra.

Domani è una partita tosta, il Vicenza è tra le squadre più forti del nostro girone.

Oltre a Emmenuello chi mancherà?

Gentile, per il problema alla spalla. Iotti, invece, sta meglio, è tra i convocati, vedrò come sta domani.

Che tipo di approccio mentale dovrà avere la squa squadra?

Dobbiamo giocare con la spensieratezza che significa giocare senza paura. Ma anche con la deteriminazione di chi vuole fare punti. Solo così possiamo fare una grande prestazione.

Peserà il fattore campo? Farà “caldo” domani al Menti, con tanto tifo per i padroni di casa. E i giovani potrebbero risentirne

Deve incidere, perché in un campo del genere ci si deve esaltare. Ripeto: la Pro Vercelli deve affrontare il Vicenza senza paura, fare solo il compitino non serve, non basta. Lo dico anche per i giovani, son curioso di vedere come reagiranno. Anche per loro si tratterà di reagire, di rispondere, dando il massimo.