Un ciclista: «Caduta e frattura per evitare i rami sporgenti sulla ciclabile poco illuminata»

Gentile direttore,

L'altra sera, introno alle 22,30, tornavo dal rione Cappuccini in bicicletta per dirigermi verso il centro città, percorrendo la ciclabile. Poco prima del CMR di Atena, mi accorgo all'ultimo minuto, a causa della scarsa illuminazione della stessa pista, che oserei paragonale ai lumini che ho davanti ai loculi dei miei genitori al cimitero, essendo distanti tra di loro i pali di illuminazione di circa 24 metri, di questa serie di rami che sporgevano sulla pista ciclabile, come potete ben vedere dalle foto che ho allegato.

Per non finirci contro con il viso, sterzo bruscamente la bicicletta, perdendo l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente il polso sinistro sullo spigolo del marciapiede cosa che mi procura un forte dolore.

Mi reco al Pronto Soccorso dove mi visita un ortopedico, mi viene fatta una radiografia che certifica una frattura al radio distale con conseguente ingessatura che dovrò portare per 20 giorni. Ora la mia domanda è: chi è deputato allo sfalcio di quei rami che ostacolano la pista ciclabile?

In attesa di una risposta, porgo distinti saluti.