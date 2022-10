Rices: prima vittoria e grande prestazione

Don Bosco Rivoli 67 Vercelli Rices 75

Chiantaretto (20), Gagnone (12), Agoglia (8), Maccapani, Cappello, Liberali (18), Skilja, Sow (9), Vercellone (5), Adylosa, Cattaneo (3), El Hammani.

Coach Antonio Galdi, vice coach Max Acquadro.

Quarta partita, prima vittoria dei Rices Vercelli in trasferta (a Torino), contro il Don Bosco Rivoli: addio quindi al fondo più basso della classifica, ma l'aspetto più importante è un altro.

Quando di buono si era già visto nel turno precedente (contro il San Mauro) si è rivisto, ma con una marcia in più, venerdì sera contro il Don Bosco Rivoli. In poche parole: migliora il collettivo, migliorano i singoli, giovanissimi compresi. Fondamentale, per l'esito di una gara combattuta fino al termine, un tiro da tre realizzato con freddezza all'ultimo minuto da Saw. Da sottolineare anche le prestazioni di Gagnone (12 punti), Agoglia, del solito Liberali e... di tutti gli altri. Un plauso particolare va a Chiantaretto che si sta confermando leader della squadra.

Prossimo appuntamento venerdì, a Verrone, contro Asd Biella Next.